PSG trennt sich von Sportdirektor - Leonardo kehrt zurück

Der vom deutschen Coach Thomas Tuchel trainierte Fußballclub Paris Saint-Germain hat sich von Sportdirektor Antero Henrique getrennt und den früheren brasilianischen Nationalspieler Leonardo als Nachfolger verpflichtet.

Für den 49 Jahre alten Ex-Coach vom AC Mailand und von Inter Mailand ist es eine Rückkehr zu den Franzosen, für die er bereits von 2011 bis 2013 als Sportdirektor arbeitete. Auch als Spieler war der Weltmeister von 1994 für PSG aktiv. Zuletzt hatte Leonardo als Sportdirektor für den AC Mailand gearbeitet, war jedoch am 28. Mai zurückgetreten.

Henrique, vom dem sich die Pariser laut Vereinsmitteilung vom Freitag einvernehmlich getrennt haben, hatte den Job als Sportdirektor 2017 übernommen. Mit dem Portugiesen wurde Paris unter anderem zweimal Meister in der Ligue 1. Den angepeilten Champions-League-Titel verpasste das millionenschwere Starensemble um den Brasilianer Neymar jedoch klar. In der abgelaufenen Spielzeit scheiterte PSG im Achtelfinale an Manchester United, im Vorjahr in der gleichen Runde an Real Madrid. (dpa)

