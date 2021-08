FC Liverpool verlängert mit Keeper Alisson "langfristig"

Nach Mittelfeldspieler Fabinho und Verteidiger Trent Alexander-Arnold hat der FC Liverpool den Vertrag mit Torwart Alisson verlängert, teilte der englische Fußballclub auf seiner Homepage mit.

Der Kontrakt mit dem 28 Jahre alten Keeper aus Brasilien sei "langfristig" verlängert worden, hieß es in dem Statement. Genaue Angaben über die Laufzeit von Verträgen macht der Traditionsclub von der Anfield Road gewöhnlich nicht. Medien spekulierten mit einem Kontrakt bis Ende Juni 2027.

Alisson Becker kam im Sommer 2018 von der AS Rom nach Liverpool. Mit den Reds gewann er unter Trainer Jürgen Klopp 2019 die Champions League und wurde im vorigen Jahr englischer Meister in der Premier League. "Ich glaube, ich habe nicht allzu viel Zeit damit verschwendet, darüber nachzudenken", sagte Alisson zu seiner Entscheidung, den Reds noch länger treu zu bleiben. Dies habe er sich in den vergangenen drei Jahren aufgebaut, er spüre "die Zuversicht und das Vertrauen, das ich in meinen Club habe - und der Club in mich".

© dpa-infocom, dpa:210804-99-711493/2 (dpa)

Mitteilung des FC Liverpool zu Alisson