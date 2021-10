Frustrierter Sterling würde Man City gern verlassen

Raheem Sterling würde den englischen Fußballmeister Manchester City gerne verlassen und am liebsten bei einem Club im Ausland anheuern.

"Wenn es die Möglichkeit gäbe, woanders hinzugehen, wäre ich zu diesem Zeitpunkt offen dafür", sagte Sterling beim Business of Sport US Summit. Der 26 Jahre alte englische Nationalspieler ist enttäuscht über mangelnde Einsatzzeiten bei Trainer Pep Guardiola. Nur bei zwei von bislang sieben Premier-League-Spielen stand Sterling in dieser Saison in der City-Startelf.

"Als englischer Spieler kenne ich nur die Premier League und ich habe immer gedacht, dass ich eines Tages gern im Ausland spielen und mich dieser Herausforderung stellen würde", sagte der Flügelstürmer mit jamaikanischen Wurzeln. "Ich sollte eigentlich ein paar andere Sprachen lernen. Ich mag den französischen Akzent und das Spanische sehr." Als Absolvent der Queens Park Rangers Academy in London war Sterling im Sommer 2015 vom FC Liverpool zu Manchester City gewechselt.

Keine Einsatzgarantie von Guardiola

City-Trainer Guardiola betonte, er könne seinen Akteuren keine Einsatzzeiten garantieren. "Die Spieler müssen immer auf dem Rasen sprechen, auf dem Platz", sagte Guardiola. Der frühere Bayern-Coach betonte, Sterling und alle Spieler müssten glücklich sein, bei Manchester City zu sein. "Wenn das nicht der Fall ist, sind sie frei darin, die beste Entscheidung für sich selbst zu treffen, für die Familie, für alle Menschen, von denen sie geliebt werden", erklärte Guardiola.

