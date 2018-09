Real Madrid gewinnt auch drittes Spiel

Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner Atlético Madrid hat in der spanischen Primera Divison am dritten Spieltag die erste Niederlage kassiert.

Man City ohne Sané erfolgreich

Chelsea und Liverpool siegen - Schürrle mit Fulham im Pech

Der FC Chelsea und der FC Liverpool gewinnen in der Premier League mit Mühe. Beide Teams feiern am vierten Spieltag der Saison schon den vierten Sieg in Serie. Auch Manchester City gewinnt knapp gegen Newcastle, doch es gibt Ärger um den deutschen Nationalspieler Sané.