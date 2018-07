vor 37 Min.

Real Madrid kauft spanischen Nationalverteidiger Odriozola International

Der spanische Nationalspieler Álvaro Odriozola wechselt vom baskischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastián zu Rekordmeister Real Madrid.

Die Königlichen gaben die Verpflichtung des 22-jährigen Abwehrspielers bekannt.

Spanischen Medienberichten zufolge liegt die Ablöse inklusive möglicher Nachzahlungen bei 35 Millionen Euro. Odriozola gehörte bei der Fußball-WM in Russland zum Kader der spanischen Nationalmannschaft, kam bis zum Turnier-Aus im Achtelfinale aber nicht zum Einsatz. Er hat bislang vier Länderspiele absolviert und lief in der abgelaufenen Saison in 35 Ligapartien für Real Sociedad auf. (dpa)

Mitteilung Real Madrid

"AS"-Bericht

