20:29 Uhr

Robert Huth verlässt Leicester City International

Der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth verlässt Leicester City am Saisonende.

Der 33-Jährige spielte dreieinhalb Jahre für den Club aus der Premier League und wurde mit den Foxes in der Saison 2015/16 englischer Meister.

In der laufenden Spielzeit fiel der Verteidiger lange mit einer Knöchelverletzung aus. "Es ist sehr schade, dass ich in dieser Saison wegen seiner Verletzung nicht auf Roberts Erfahrung setzen konnte", sagte Leicester-Trainer Claude Puel in einer Vereinsmitteilung. "Aber er ist ein fantastischer Mann und hat immer positiven Einfluss in der Mannschaft und dafür bin ich dankbar." (dpa)

Mitteilung von Leicester City

