Robin Gosens mit Bergamo im Achtelfinale

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Robin Gosens hat mit seinem Club Atalanta Bergamo den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft.

Die Italiener setzten sich im entscheidenden Spiel beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0) durch und ziehen neben Gruppensieger FC Liverpool in die K.o-Runde ein. Das Tor erzielte Luis Muriel in der 85. Minute.

Gosens lief erstmals nach seinem positiven Corona-Test vom Sonntag auf. Bei dem 26-Jährigen war eine geringe Viruslast festgestellt worden. Nachdem Gosens dreimal negativ getestet wurde, stand er gegen Ajax gleich in der Startelf, ehe er in der 79. Minute ausgewechselt wurde.

Jürgen Klopps FC Liverpool kam im bedeutungslosen Duell gegen den dänischen Meister FC Midtjylland zu einem 1:1 (0:1). Mohamed Salah nutzte nach nur 56 Sekunden einen katastrophalen Rückpasspatzer von Alexander Scholz zur Führung. Scholz glich in der 62. Minute per Elfmeter aus.

Vor dem Anpfiff knieten auch in Dänemark die Spieler nieder und erhoben ihre rechte Faust als Zeichen gegen Rassismus. Sie reagierten damit auf die Vorkommnisse beim am Dienstag abgebrochenen und am Mittwochabend fortgesetzten Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Basaksehir aus Istanbul (5:1).

