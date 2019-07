vor 37 Min.

Roger Schmidt nicht mehr Trainer bei Peking Guoan

Roger Schmidt ist nicht mehr Trainer in Peking.

Peking (dpa) - Roger Schmidt ist nach einem Bericht des "Kicker" nicht mehr Trainer beim chinesischen Fußball-Erstligisten Peking Guoan.

Der Club habe den 52-Jährigen trotz 16 Siegen in 20 Spielen entlassen, schrieb das Fachmagazin in seiner Online-Ausgabe. Der ehemalige Coach des Bundesligisten Bayer Leverkusen hatte im Sommer 2017 in Peking einen Vertrag bis zum Ende der noch laufenden Saison unterschrieben und war mit dem Verein Pokalsieger geworden. Nachfolger soll der Franzose Bruno Genesio werden. (dpa)

Bericht

Themen Folgen