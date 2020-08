vor 34 Min.

SSC Neapel verpflichtet Ex-Wolfsburger Osimhen

Der italienische Fußball-Erstligist SSC Neapel hat den früheren Wolfsburger Victor Osimhen unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Mittelstürmer, der aus Nigeria stammt, hatte bisher in Frankreich für OSC Lille gespielt. Den Wechsel gab der Verein in Neapel bekannt. Details zum Vertrag wurden in der Mitteilung nicht genannt.

"Wir haben Osimhen gekauft, weil er ein Spieler ist, dem wir schon eine Weile im Auge haben", sagte der Präsident des Vereins der Serie A, Aurelio De Laurentiis, dem Sender Sky. Er sprach, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa schrieb, von einem "Opfer im Wert von 70 Millionen Euro plus 10 Millionen an Boni". Osimhen könne 25 bis 30 Tore schießen. Bei Lille steht er aktuell bei 13 Treffern.

Der Fußballer war 2017 bis 2019 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, aber zeitweise nach Charleroi in Belgien ausgeliehen. Neapel gehört zu den Top-Vereinen der Saison in der Serie A,

