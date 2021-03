vor 31 Min.

Sahin: Liverpool-Krise nicht mit BVB-Zeit vergleichbar

Der frühere Dortmunder Nuri Sahin sieht kaum Parallelen zwischen der aktuellen Lage beim englischen Fußballmeister FC Liverpool und der Krise bei Borussia Dortmund 2015, die schließlich zum Abschied des damaligen BVB-Trainers und heutigen Liverpool-Coachs Jürgen Klopp führte.

"Wir hatten beim BVB damals nicht so viele Verletzte wie Liverpool aktuell", sagte Sahin im " Sport1"-Interview. "Sicher, wir hatten einige Verletzte, ich war auch darunter. Aber bei den Reds ist es aktuell doch extrem." Mit Abwehrchef Virgil van Dijk fehle Klopp einer der wichtigsten Spieler.

Trotz enttäuschender Ergebnisse in der Premier League - von den jüngsten 14 Spielen hat Liverpool nur drei gewonnen - sei Klopp weiterhin der richtige Trainer in Anfield. "Weil er einfach so viel Qualität hat und zudem so viel Menschlichkeit mitbringt", sagte Sahin, der mit dem BVB 2010 unter Klopp die deutsche Meisterschaft gewann. "Jürgen bringt so viel mehr mit, als nur der Motivator zu sein. Er hat sich bestimmt nicht abgenutzt."

Der 32-Jährige, der mittlerweile in der Türkei für Antalyaspor spielt, äußerte sich zuversichtlich, dass Liverpool in den kommenden Wochen die nötigen Ergebnisse holt und sich noch für die Champions League qualifiziert. "Meister werden sie nicht mehr", sagte Sahin, "aber die restlichen Spiele werden sie noch positiv bestreiten."

© dpa-infocom, dpa:210315-99-832208/3 (dpa)

Sport1-Interview

