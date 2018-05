vor 38 Min.

Schweinsteiger gewinnt mit Chicago gegen Orlando International

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS einen Auswärtssieg gefeiert.

Das Team aus Illinois konnte sich gegen Orlando City mit 2:1 (1:1) durchsetzen.

Aleksandar Katai (13. Minute) brachte die Gäste per Freistoßtreffer in Führung. Orlandos Cristian Higuita (28. Minute) sorgte jedoch noch vor der Halbzeit für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel war es Alan Gordon (82. Minute), der den Ball nach einem Zuspiel von Schweinsteiger aus gut 20 Metern ins Tor beförderte. Chicago beendete das Spiel zu zehnt, da Mohammed Adams in der 89. Minute die Rote Karte erhielt. Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 25.288 Zuschauern durch.

Chicago liegt nach dem vierten Sieg im zwölften Spiel mit 14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz in der Eastern Conference. Orlando ist mit 19 Punkten auf Rang fünf. Bereits am Mittwoch geht es für Fire zum Auswärtsspiel gegen Philadelphia Union. (dpa)

