vor 4 Min.

Schweiz sagt Fußballspiele bis Anfang April ab

In der Schweiz sind wegen der Coronavirus-Epidemie alle Fußballspiele der 1.

und 2. Liga für den März abgesagt worden. Das entschieden die 20 Clubs der Swiss Football League in Bern.

Zuvor waren bereits der 24. Spieltag sowie die Pokal-Viertelfinals in verschoben worden. Wenn das derzeit bis zum 15. März geltende Veranstaltungsverbot des Schweizer Bundesrates nicht verlängert wird, soll am 4. und 5. April wieder gespielt werden. Ob das Europa-League-Achtelfinale von Eintracht Frankfurt am 19. März beim FC Basel stattfindet, blieb zunächst offen. (dpa)

Epidemiegesetz der Schweiz

