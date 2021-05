"Ein ewiger Job für José": Mourinho wird Trainer der AS Rom

Nun also die AS Rom: Wenige Wochen nach seiner Beurlaubung bei Tottenham Hotspur findet Star-Coach José Mourinho den nächsten Job. Im Sommer übernimmt er den italienischen Traditionsclub. Und schon werden erste Scherze gemacht.

Auf seiner langen Reise durch Europas Fußball-Beletage kehrt "The Special One" José Mourinho nach Italien zurück. Der portugiesische Star-Trainer übernimmt im Sommer die AS Rom, wie der italienische Traditionsclub mitteilte.

"Gemeinsam wollen wir in den kommenden Jahren einen erfolgreichen Weg beschreiten", kündigte der 58-Jährige an. "Die unglaubliche Leidenschaft der Roma-Fans hat mich überzeugt, den Job anzunehmen."

Mourinho erhält bei der Roma einen Dreijahresvertrag bis Juni 2024. Er wird Nachfolger seines Landsmanns Paulo Fonseca, dessen Aus zum Saisonende erst wenige Stunden vorher mitgeteilt worden war.

"Als José uns seine Verfügbarkeit mitteilte, nutzten wir sofort die Gelegenheit, um mit einem der besten Trainer aller Zeiten zu sprechen", sagte Roms Sportchef Tiago Pinto. Mourinho war erst vor wenigen Wochen wegen ausbleibender Erfolge von Tottenham Hotspur beurlaubt worden. Nun also wieder Italien, wo er vor vielen Jahren einige der größten Erfolge seiner schillernde Karriere gefeiert hatte. Als Trainer von Inter Mailand gewann er 2009 gleich im ersten Jahr die Meisterschaft. Seine zweite und letzte Saison krönte er 2010 mit dem Triple aus Champions League, Pokal und erneutem Meistertitel. Anschließend verabschiedete er sich zu Real Madrid.

"José ist ein Champion, der auf allen Ebenen Trophäen gewonnen hat", sagte Roma-Präsident Dan Friedkin. Die Frage ist nur, wie viel vom alten Glanz noch übrig ist. 25 Trophäen hat Mourinho während seiner Karriere bereits gewonnen, doch nicht nur seine Mannschaft in Tottenham fiel zuletzt eher durch eine wenig ansehnliche Spielweise als durch Titelgier auf. Auch Manchester United hatte sich zuvor mehr vom einstigen Erfolgsgaranten als den Gewinn von Supercup, Ligapokal und Europa League erhofft. "Endlich ein ewiger Job für José Mourinho", twitterte Englands früherer Star-Spieler Gary Lineker scherzhaft.

Für Fonseca läuft die Zeit in der Ewigen Stadt dagegen im Sommer ab. Zuletzt hatte die Kritik am 48-Jährigen zugenommen, nachdem Mourinhos Ex-Club Manchester United der Roma im Halbfinal-Hinspiel der Europa League eine heftige 2:6-Niederlage zugefügt hatte. Fonseca hatte im Sommer 2019 einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der nun auslaufen wird.

