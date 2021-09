Neapel weiter ohne Punktverlust Tabellenführer in Italien

Der SSC Neapel bleibt weiter ohne Punktverlust und führt die italienische Serie A als Tabellenführer an.

Victor Osimhen (11. Minute) und Lorenzo Insigne mit einem Foulelfmeter sorgten für die Treffer zum 2:0 (1:0) gegen Calgliari Calcio. Mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten führen die Neapolitaner das Feld nun vor dem AC Mailand (16) an.

Auf Platz neun verbesserte sich Rekordmeister Juventus Turin durch einen 3:2 (2:1)-Erfolg über Sampdoria Genua. Nach dem Fehlstart in die Saison war es der zweite Juve-Sieg in Serie. Paulo Dybala sorgte für die frühe Juve-Führung (10.), auch Leonardo Bonucci (43., Handelfmeter) und Manuel Locatelli (57.) trafen für Turin. Allerdings musste Ersatzkapitän Dybala nach 21 Minuten unter Tränen ausgewechselt werden, nachdem er sich am Oberschenkel verletzt hatte. Sein Einsatz im Champions-League-Spiel am Mittwoch gegen Titelverteidiger FC Chelsea scheint sehr fraglich. Maya Yoshida (57.) und Antonio Candreva (83.) schafften für Genua jeweils nur die Anschlusstreffer.

In einem spannenden Stadt-Drby behielt Lazio gegen AS Rom gleichfalls mit 3:2 die Oberhand. Lazio rückte damit auf Platz sechs (11 Punkte vor) und ist von der AS auf Platz vier nur noch einen Zähler entfernt.

