vor 1 Min.

Siege für Chelsea und PSG - Werner trifft

Die deutschen Fußball-Nationalspieler Timo Werner, Antonio Rüdiger und Kai Havertz haben mit dem FC Chelsea ihren ersten Sieg in der Champions League gefeiert.

Mit dem Duo in der Startelf setzte sich der englische Premier-League-Club am Mittwochabend beim FK Krasnodar klar mit 4:0 (1:0) durch. Callum Hudson-Odoi (37. Minute) brachte die Gäste in Führung, ehe Werner mit einem Elfmetertor (76.) seinen ersten Treffer in der Königsklasse für seinen neuen Club markierte. Zudem trafen Hakim Ziyech (79.) und der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (90.). Mit vier Punkten übernahmen die Londoner vorerst die Tabellenführung der Gruppe E.

Vorjahresfinalist Paris Saint-Germain konnte derweil einen kompletten Fehlstart verhindern. Das Starensemble von Trainer Thomas Tuchel gewann bei Basaksehir Istanbul dank des Doppelpacks von Moise Kean (64./79.) mit 2:0 (0:0). Beim glanzlosen Erfolg musste PSG-Star Neymar bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Nachdem er mit einem bandagierten Oberschenkel zunächst noch versuchte weiterzuspielen, musste er dann doch vom Platz. Wie lange er ausfällt, ist offen. Für Paris war es nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Manchester United der erste Sieg in der Leipziger Vorrunden-Gruppe H.

© dpa-infocom, dpa:201028-99-121400/4 (dpa)

UEFA-Bestimmungen

Europäische Fußball-Union

UEFA Champions League

CL-Teilnehmer

RKI-Informationen zu Risikogebieten

Mitteilung zu Zuschauern

Themen folgen