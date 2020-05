vor 17 Min.

Spiel Juve gegen Lyon am 7. August? - UEFA dementiert

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat Aussagen von Olympique Lyons Vereinspräsident Jean-Michel Aulas zu einem fixen Spieltermin für die Fortsetzung der Champions League dementiert.

Aulas hatte beim französischen TV-Sender RTL gesagt, dass das Achtelfinal-Rückspiel von Lyon bei Juventus Turin am 7. August ausgetragen werde. Die UEFA wies dies zurück. "Es ist nichts entschieden, gar nichts", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe verschiedene Daten, die in den Planspielen diskutiert würden, aber keine fixen Termine.

Die UEFA hatte die Champions-League-Saison wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Vorrang haben derzeit die nationalen Ligen. Danach hofft der europäische Verband, die Europacup-Wettbewerbe bis Ende August noch abschließen zu können.

Vier Achtelfinal-Rückspiele sind in der Königsklasse noch offen, darunter auch das zweite Duell des FC Bayern mit dem FC Chelsea. Aulas räumt den beiden französischen Clubs Lyon und Paris Saint-Germain keine großen Chancen in dem Wettbewerb mehr ein, sollte die französische Liga nicht doch noch fortgeführt werden. Die beiden Clubs würden "massakriert", weil andere Vereine dann im Wettkampfbetrieb seien, so Aulas. Die Ligue 1 hatte in der Vorwoche die Saison abgebrochen und PSG zum Meister erklärt. (dpa)

Bericht bei RTL

Themen folgen