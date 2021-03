17:25 Uhr

Tottenham Hotspur tauscht Heimrecht mit Dinamo Zagreb

London (dpa) - Der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur tauscht im Achtelfinale der Europa League sein Heimrecht mit dem Gegner Dinamo Zagreb und bestreitet nun das Hinspiel am 11.

März zuhause in London.

Darüber habe die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Club informiert, teilten die Spurs mit. Das Rückspiel findet damit am 18. März in der kroatischen Hauptstadt Zagreb statt.

Eigentlich hätte der Club aus London das Rückspiel im eigenen Stadion bestreiten sollen. Grund für den Tausch ist eine Partie des Tottenham-Rivalen Arsenal. Die Gunners treffen nämlich ebenfalls am 18. März in der Europa League auf Olympiakos Piräus. In der laufenden Europa-League-Saison dürfen nicht zwei Teams zeitgleich in derselben Stadt ihre Heimspiele austragen. Als nationaler Pokalsieger hat Arsenal in diesem Fall Vorrang.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-644409/2 (dpa)

Mitteilung Tottenham Hotspur

Themen folgen