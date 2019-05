vor 46 Min.

Trainer Gattuso beim AC Mailand vor dem Aus

Mailand (dpa) - Der AC Mailand und Trainer Gennaro Gattuso stehen nach Medienberichten kurz vor der Trennung.

Die Entscheidung sei bei einem Treffen zwischen Gattuso und dem Vorstandsvorsitzenden des Serie-A-Clubs, Ivan Gazidis, gefallen, berichteten italienische Medien übereinstimmend.

Das Aus des ehemaligen Fußball-Nationalspielers als Coach könnte heute noch offiziell werden. Der AC Mailand hatte am Sonntag als Tabellen-Fünfter den Einzug in die Champions League verpasst. Der Traditionsclub kann seit langem nicht an seine großen internationalen Erfolge anknüpfen. Gattuso - 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister - ist seit 2017 bei Milan und hat noch einen Vertrag bis 2021.

Auch beim Lokalrivalen Inter Mailand wird ein Trainerwechsel immer konkreter. Dort soll Ex-Nationalcoach Antonio Conte möglicherweise noch in dieser Woche als neuer Coach verkündet werden, schrieb unter anderem die "Gazzetta dello Sport". Derzeit ist dort Luciano Spalletti Trainer. (dpa)

Gazzetta zu Gattuso, Italienisch

