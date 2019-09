vor 59 Min.

Trainer Sjomin verrät: Höwedes wird in Leverkusen spielen

Der frühere Weltmeister Benedikt Höwedes wird trotz seiner Platzwunde am Kopf mit ziemlicher Sicherheit in der Champions League für Lokomotive Moskau beim Bundesligisten Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.

00 Uhr/DAZN) auflaufen. Das gab Trainer Juri Sjomin bekannt.

"Benny brennt darauf zu spielen. Und wenn ein Spieler unbedingt spielen will, dann ist er normalerweise auch im Stande dazu", sagte Sjomin. In einem Statement vom Vortag hatte Lok erklärt, Sjomin wolle die Entscheidung über einen Einsatz des langjährigen Schalker Innenverteidigers erst am Spieltag treffen. Höwedes war im Spiel in Sotschi mit einem Gegenspieler zusammengestroßen, hatte zunächst mit einem Turban weitergespielt und war dann doch ausgewechselt worden. Die Wunde direkt über dem linken Auge wurde mit mehreren Stichen genäht. (dpa)

