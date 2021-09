Jérôme Boateng unterschreibt Zweijahresvertrag in Lyon

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng spielt zukünftig bei Olympique Lyon.

Kurz vor seinem 33. Geburtstag unterschrieb der Weltmeister von 2014 bei dem französischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023.

Dies teilte der Verein auf Twitter mit. Sein Vertrag beim FC Bayern war im Sommer ausgelaufen. Im Team des vom früheren Leverkusener Bundesliga-Trainers Peter Bosz betreuten Team soll Boateng seine Erfahrung als Abwehrspieler einbringen. Vor allem ein langes Gespräch mit dem niederländischen Coach soll für die Entscheidung Boatengs ausschlaggebend gewesen sein, hieß es. In der Vorsaison kassierte Lyon 43 Gegentore. Die Sportzeitung "L'Équipe" nannte den Transfer eine "Meisterleistung" der Olympique-Verantwortlichen.

Da Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister aus München am 30. Juni geendet war, durfte er als vereinsloser Spieler auch nach Ende der Transferfrist in Frankreich am Dienstagabend verpflichtet werden. Damit er noch für den Kader gemeldet werden kann, musste er bis Mittwochmittag in Lyon unterschreiben.

