UEFA bestätigt: Meldeschluss für finalen EM-Kader am 1. Juni

Joachim Löw muss seinen endgültigen EM-Kader am 1.

Juni und damit schon einen Tag vor dem ersten Testländerspiel innerhalb der Turniervorbereitung gegen Dänemark benennen.

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) vor der Sitzung ihres Exekutivkomitees auf Anfrage bestätigte, bleibt es nach derzeitigem Planungsstand für alle 24 Teams bei der Meldefrist zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel am 11. Juni zwischen Italien und der Türkei in Rom. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Turnierspiel am 15. Juni in München gegen Weltmeister Frankreich.

Bei vergangenen Turnieren hatte Löw über sein finales Aufgebot in der Regel erst nach dem ersten Testspiel entschieden, um noch auf letzte Eindrücke oder eventuelle Verletzungen reagieren zu können. Allerdings kann der Bundestrainer bis zum Frankreich-Spiel Akteure austauschen, sofern eine Verletzung oder Erkrankung auch durch einen UEFA-Arzt bestätigt wird. Ob die Regularien für mögliche Corona-Infektionen noch angepasst werden, war vorerst unklar.

Einem Bericht der britischen Zeitung "The Telegraph" zufolge wird in der UEFA derzeit über größere Turnierkader diskutiert. Normalerweise werden 23 Spieler nominiert. Hintergrund der Überlegungen ist demnach, dass mit mehr Profis das Risiko sinke, dass EM-Partien wegen Corona-Infektionen nicht gespielt werden können.

Die DFB-Auswahl startet drei Tage nach dem Bundesliga-Finale am 25. Mai in ihr Trainingslager in Seefeld in Tirol. Akteure, die mit ihrem Club das Champions-League-Finale am 29. Mai in Istanbul erreichen, werden Löw in der ersten Woche nicht zur Verfügung stehen. Möglicherweise wird Löw vor dem letzten Bundesliga-Spieltag erneut einen größeren vorläufigen Kader benennen. Vor dem Einzug ins EM-Teamquartier am 10. Juni in Herzogenaurach steht am 7. Juni noch der letzte Test in Düsseldorf gegen Lettland an.

© dpa-infocom, dpa:210331-99-39599/3 (dpa)

