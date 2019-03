vor 22 Min.

Vater: Neymar verhandelt bereits über Verlängerung bei PSG

Drei Jahre vor Vertragsende will der brasilianische Starstürmer Neymar seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain (PSG) nach Aussagen seines Vaters bereits verlängern.

"Er ist jetzt in seinem zweiten Vertragsjahr. Es fehlen noch drei Jahre bis zum Ende des ersten Vertrags und wir kümmern uns schon um eine Erneuerung bei Paris Saint-Germain", sagte sein Vater und Manager, Neymar da Silva Santos, in einem am 25. März veröffentlichten Interview des brasilianischen Nachrichtenportals UOL.

Neymar war im Sommer 2017 für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Allerdings gibt es immer wieder Berichte, wonach er bei PSG nicht glücklich sein soll. Zuletzt war über eine Rückkehr von Neymar nach Barcelona spekuliert worden. Auch Real Madrid soll an dem 27-Jährigen interessiert sein. (dpa)

Interview UOL

