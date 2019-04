Veganer Höwedes: "Der Koch von Lok Moskau war fassungslos"

Sebastian Rode stand mit einem breiten Grinsen in den Stadion-Katakomben und schilderte genüsslich die Szene zum entscheidenden 2:0 für Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon.

Die Eintracht träumt weiter vom Europa-League-Finale in Baku. Nach einem Dreierpack von Benficas João Félix im Hinspiel müssen die Hessen allerdings erstmal einen Rückstand aufholen. Der Heimvorteil macht der Eintracht aber Hoffnung, das Duell noch zu drehen.

