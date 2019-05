Virgil van Dijk als "Spieler der Saison" ausgezeichnet

Premier League

Klopp will "noch einen großen Fußballmoment" mit Liverpool

Am letzten Spieltag kommt es in der englischen Premier League zum spannenden Fernduell zwischen Titelverteidiger Manchester City und dem Tabellenzweiten FC Liverpool. Ein deutscher Brighton-Profi will Jürgen Klopp helfen und Pep Guardiola auf den letzten Metern stoppen.