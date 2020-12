vor 31 Min.

Wieder nur Remis: FC Liverpool vergibt Chancen in Newcastle

Mohamed Salah vom FC Liverpool scheitert mit einem Schuss an Newcastles Torhüter Karl Darlow.

FIFA-Welttrainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool schon wieder einen möglichen Sieg verpasst und das Punktepolster an der Tabellenspitze fast eingebüßt.

Drei Tage nach dem enttäuschenden Remis im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion kam der englische Meister am Mittwochabend bei Newcastle United nicht über ein 0:0 hinaus. Im letzten Spiel des Jahres vergaben die Reds zahlreiche Chancen, die locker zu einem deutlichen Auswärtssieg gereicht hätten. Aber auch Außenseiter Newcastle hätte für eine Überraschung sorgen können.

"Wir hatten dicke Chancen", meinte Klopp, der zwar nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung zufrieden war. "Das war wirklich gut, können wir besser Fußball spielen? Ja - aber in dieser Partie haben wir mehr als genug getan, um zu gewinnen", betonte der Meistertrainer, der vier hundertprozentige Chancen ausmachte. Er könne mit dem, was er an diesem Abend gesehen habe, leben.

Nach dem sechsten Remis in dieser Saison bleibt das Klopp-Team mit 33 Punkten zwar Spitzenreiter der Premier League, Verfolger Manchester United (30) hat aber noch eine Partie in der Hinterhand.

