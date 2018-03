vor 22 Min.

ZDF sendet bei EM 2012 von Usedom International

Das Ostseebad Heringsdorf auf der Insel Usedom wird zur ZDF-Kulisse für die Live-Rahmenberichterstattung zur Fußball-Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine.

Ähnlich wie bei der EM 2008 in der Schweiz und Österreich, als das ZDF von der Seebühne in Bregenz übertrug, soll es auch diesmal wieder einen visuell einprägsamen Rahmen geben, teilte das ZDF in Warschau mit, wo es ein erstes Konzept für die Berichterstattung im kommenden Jahr vorstellte. Zusammen mit der ARD teilt sich das ZDF die Live-Übertragungen aller Spiele im frei empfangbaren Fernsehen auf.

Am Strand der Seebrücke in Heringsdorf, von wo sich das Moderatoren-Paar Katrin Müller-Hohenstein und Oliver Kahn regelmäßig melden wird, soll es auch wieder ein Public Viewing für bis zu 1000 Zuschauer geben. Der Ort liegt unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze. Vor allem in Bezug auf das deutsche Nachbarland wolle man mit "manchen Vorurteilen" aufräumen, sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Wir wollen Polen als junges, modernes und wirtschaftlich kraftvolles Land zeigen", sagte Frey.

In Heringsdorf sollen während der EM auch andere ZDF-Sendungen, etwa "Das aktuelle Sportstudio" produziert werden. Das ZDF, das in allen EM-Stadien produktionstechnisch mit der ARD zusammenarbeitet, will auch im Quartier der deutschen Nationalmannschaft in der Nähe von Danzig ein eigenes Studio einrichten. (dpa)

