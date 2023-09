Auch bei Champions League

UEFA-Spiele mit Gedenkminute für Opfer in Libyen und Marokko

In allen Wettbewerbsspielen der Europäischen Fußball-Union werden in Gedenken an die Opfer der Flut in Libyen sowie des Erdbebens in Marokko Schweigeminuten abgehalten.

Das teilte die UEFA mit. Gedacht werden soll der Opfer bis Ende nächster Woche, also auch vor den ersten Partien der neuen Saison der Champions League. In Libyen wurden bei dem verheerenden Unwetter Angaben aus dem Land zufolge rund 5200 Menschen in den Tod gerissen. Unabhängig ließen sich die Zahlen zunächst nicht bestätigen. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten nach Angaben des Roten Kreuzes inzwischen rund 10.000 Menschen als vermisst. In Marokko sind den jüngsten Zahlen des Innenministeriums zufolge mindestens 2901 Menschen bei dem Beben ums Leben gekommen. 5530 Verletzte wurden den Angaben zufolge bisher gezählt. (dpa)

