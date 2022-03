Rigobert Song wird Nationaltrainer Kameruns

Auf Anordnung des kamerunischen Präsidenten wird der zweifache Afrika-Cup-Sieger Rigobert Song neuer Cheftrainer der kamerunischen Nationalmannschaft.

Der 45-Jährige löst damit Antonio Conceicao ab, wie aus den Mitteilungen des Verbandes und des Sportministers hervorgeht. Der Verband solle die nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Vorgabe des Staatspräsidenten umzusetzen.

"Rigobert Song und sein Team haben keine Zeit, den Champagner zu köpfen", hieß es weiter. "Die erste große Herausforderung steht in einigen Wochen mit den Play-offs zur Weltmeisterschaft 2022 gegen Algerien an." Neben dem kamerunischen Rekordhalter Song gehören drei weitere ehemalige Nationalspieler zum neuen Trainerstab der Nationalmannschaft. Song spielte in seiner Karriere unter anderem für den FC Liverpool und den 1. FC Köln.

© dpa-infocom, dpa:220301-99-332132/2 (dpa)