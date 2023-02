Adeyemi-Traumtor lässt BVB jubeln: Heimsieg gegen Chelsea

Was für ein Tor! Ein 70-Meter-Sprint von Adeyemi zum Sieg gegen den FC Chelsea. Dem FC Chelsea nützt beim BVB auch die Winter-Einkaufstour nichts.

Edin Terzic wischte sich kurz den Mund ab und klatschte unter dem lauten Gesang der Fans seine überglücklichen Profis ab. Die gelbe Wand feierte die Mannschaft nach deren furchtlosem und hoch engagierten Auftritt gegen das mit 600 Millionen aufgemotzte Star-Ensemble des FC Chelsea minutenlang.

Borussia Dortmund hat seinen Siegeszug auch gegen den Shopping-Weltmeister aus London fortgesetzt und die Hoffnungen auf das erste Champions-League-Viertelfinale seit zwei Jahren genährt.

"Wir haben von Anfang an versucht, das Spiel für Chelsea schwierig zu machen", sagte der viel umjubelte Torschütze Karim Adeyemi beim Streamingdienst DAZN. Jeder habe für jeden gekämpft. "Es war am Ende auch ein bisschen Glück dabei", meinte Trainer Terzic angesichts der finalen Druckphase von Chelsea. Entschuldigen würden sie sich für den Sieg im Achtelfinale aber nicht, sagte er lachend. "Das Beste ist das Ergebnis heute", betonte Terzic und gab seien Spielern erstmal einen Tag frei. Ab Freitag will er sein Team auf das Heimspiel gegen Hertha BSC am kommenden Sonntag einstimmen.

70-Meter-Solo

Der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga siegte vor 81.365 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park dank des famosen 70-Meter-Solos von Nationalstürmer Adeyemi in der 63. Minute mit 1:0 (0:0). "Ich habe mir gedacht, ich muss irgendwann mal den Ball vorbeilegen. Das war das Einzige, was ich mir gedacht hab, wirklich." Die Entscheidung übers Weiterkommen fällt im Achtefinal-Rückspiel am 7. März an der Stamford Bridge.

Mit Geplänkel hielten sich beide Mannschaften in Dortmund erst gar nicht auf. Der BVB stürmte gleich nach dem Anpfiff Richtung Gäste-Tor. Julian Brandts Schussversuch wurde aber abgeblockt. Durchatmen Fehlanzeige, Chelsea setzte unter dem Gesang der Dortmunder Fans prompt zum Gegenangriff an.

Mit einem Klasse-Tackling stoppte Nils Schlotterbeck aber den hochbegabten ukrainischen Neuzugang Mychajlo Mudryk, zusammen mit dem argentinischen Weltmeister Enzo Fernández hatte allein dieses Duo Chelsea 200 Millionen Euro gekostet bei der 330-Millionen-Euro-Shoppingtour nur im Winter.

Intensives Duell

Es blieb intensiv auf dem Rasen, es blieb laut auf den Rängen. "Die Zuschauer hier werden auch eine große Rolle spielen", vermutete Chelsea-Coach Graham Potter schon vor dem Anpfiff beim Streamingdienst DAZN.

Allerdings löste sich seine Mannschaft auch immer wieder gefährlich aus dem Dortmunder Druck und versuchte oft über Mudryks linke Seite, Nationalspieler Havertz in der Spitze ins Spiel zu bringen. Ein anfängliches Ecken-Plus von Chelsea blieb für den BVB ohne Folgen, ein Freistoß, den Gäste-Kapitän Thiago Silva dreist-offensichtlich mit der Hand ins Tor lenkte, ebenfalls. Stattdessen musste sich Chelseas Abwehrchef nun etwas zurückhalten, um nicht vorzeitig vom Platz zu fliegen. Fürs Handspiel bekam er die Gelbe Karte.

Mit sechs Siegen in den ersten sechs Pflichtspielen sind die Dortmunder ins neue Jahr gestartet. Und so präsentierte sich die Mannschaft, in der Kapitän Marco Reus zunächst fehlte, auch gegen den Tabellenzehnten der Premier League. Trainer Edin Terzic wollte das Zentrum stabilisieren und brachte dafür noch Salih Özcan im Mittelfeld.

Bellingham als Spielführer

Angeführt wurde das Team vom gerade mal 19 Jahre alten Jude Bellingham als Spielführer. Im Sturmzentrum sollte Sébastien Haller für Gefahr sorgen - wie in der 27. Minute. Wunderbar eingesetzt vom starken Brandt, verfehlte der Schuss des Franzosen nur knapp das Chelsea-Tor.

Mehr Ballbesitz als Chelsea, gute Kombinationen, Einsatz und Leidenschaft, aber sicher durfte sich der BVB nie fühlen. Bei einem der schnellen Konter zielte der ebenfalls im Winter neu gekommene João Félix (32.) nicht genau genug, fünf Minuten später traf er die Latte. Zwischendurch hatte auf der Gegenseite Adeyemi bei einem Schuss vom Strafraum das Tor knapp verfehlt. In einer temporeichen ersten Hälfte war es dann erneut Brandt, der einmal mehr Weltmeister Fernández keine Chance ließ und Marius Wolf auflegte. Der Schuss des 27-Jährigen ging aber auch vorbei.

Reus blieb auch zu Beginn der zweiten Häfte bei den Dortmundern weiter auf der Bank, auf dem Spielfeld machte nun aber erstmal Chelsea Druck. Und es wurden die Minuten von Gregor Kobel, der bei einigen Paraden seinen Kasten sauber hielt. Ein Gegentor drohte, die Führung für den BVB wurde es aber dank Adeyemis Supersprint. Tief in der eigenen Hälfte bekam der deutsche Nationalspieler den Ball und rannte los. Vorbei an den Chelsea-Profis, vorbei am Chelsea-Keeper. Mit dem linken Fuß schob er den Ball ins leere Tor.

Zurücklehnen konnten sich die Borussen aber beim besten Willen nicht, es blieb ein intensives und mitreißendes Spiel. Emre Can kratzte den Ball in höchster Not in der 78. Minute noch von der Linie, ehe es in der Schlussphase auch noch am Seitenrand hoch hitzig inklusive Rudelbildung wurde nach einem Dortmunder Foul direkt vor der Chelsea-Bank. Aber auch das überstand der BVB.

(Carsten Lappe und Jens Marx, dpa)