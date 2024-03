BVB-Coach Terzic über Atlético: "Schon ein kleines Monster"

Borussia Dortmund spielt im Viertelfinale der Königsklasse gegen Atlético Madrid. Trainer Terzic und Geschäftsführer Watzke äußern sich zum Gegner. Terzic hofft auf eine weitere "magische Nacht".

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic freut sich auf das Viertelfinale in der Champions League gegen Atlético Madrid. "Ich glaube, es ist ein sehr interessantes Los", sagte Terzic am Freitag kurz nach der Auslosung. "Natürlich ist es ein starker Gegner. Aber wenn man sich den Lostopf angeschaut hat, wusste man, dass der Weg in die nächste Runde noch schwerer wird."

Terzic sagte: "Das klare Ziel ist es, gegen einen starken Gegner, der besonders in den K.o.-Spielen schon ein kleines Monster ist, das bezwungen werden muss, das Spiel herunterzubrechen. Und dann freuen wir uns mit einem guten Ergebnis auf das Heimspiel in Dortmund, um dann eine ähnlich magische Nacht zu erleben wie vor zwei Tagen."

Der BVB hatte sich am Mittwoch durch ein 2:0 gegen die PSV Eindhoven für das Viertelfinale qualifiziert. In der Runde der besten acht Mannschaften spielt Dortmund am 9. oder 10. April zunächst auswärts und hat im Rückspiel eine Woche später Heimrecht.

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte bei Sky: "Tolles Los für uns. Du möchtest nicht im Rückspiel nach Madrid. Wir können damit gut leben, dass wir zuerst auswärts spielen." Der 64-Jährige ergänzte mit Blick auf den Wettbewerbs-Weg und eine mögliche Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2013: "Das wäre eine coole Sache, nochmal gegen die Bayern in Wembley als Revanche. Aber es ist klar, das wird schwer. Wir wissen um die Stärken von Atlético."

(dpa)