Eintracht startet ohne Götze bei Tottenham - Kane spielt

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt startet ohne Ex-Weltmeister Mario Götze ins Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Der 30-Jährige sitzt am Mittwochabend (21.00 Uhr/ DAZN) in London zunächst auf der Bank.

Stattdessen übernehmen Daichi Kamada und Jesper Lindström die offensiven Halbpositionen hinter Sturmspitze Randal Kolo Muani, der nach einer Bundesliga-Rotsperre in die erste Elf von Chefcoach Oliver Glasner zurückkehrt. Auch Routinier Makoto Hasebe spielt von Anfang an.

Bei den Gastgebern aus der Premier League beginnt Harry Kane. Der Starstürmer hatte am Wochenende in der Liga eine Prellung erlitten, wurde aber rechtzeitig zum vierten Spieltag der Königsklasse fit. Auch der Brasilianer Richarlison und der Südkoreaner Heung-Min Son zählen zur klangvollen Offensive, die Chefcoach Antonio Conte aufbieten kann. Vor gut einer Woche endete das Hinspiel in Frankfurt 0:0, beide Teams haben noch gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

(dpa)