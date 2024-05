Champions-League-Finale

vor 22 Min.

BVB-Tross nach London abgereist

Am Samstagabend spielt der BVB in Wembley das Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

Borussia Dortmund ist am Freitagmittag von rund 300 Fans am Flughafen in Holzwickede zum Abflug zum Champions-League-Finale nach London verabschiedet worden.

Mit allen aktuell verfügbaren Spielern trat Trainer Edin Terzic die Reise nach England an, wo am Samstag (21.00 Uhr/ ZDF und DAZN) im Wembley-Stadion das Endspiel gegen Real Madrid stattfindet. "Wir wollen Großes leisten, dazu sind wir bereit", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl vor dem Abflug. "Wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben." (dpa)

Themen folgen