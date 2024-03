Manchester City zieht problemlos ins Viertelfinale ein

Titelverteidiger Manchester City ist problemlos ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Achtelfinal-Rückspiel zu Hause gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen mit 3:1 (3:1) durch. Schon das Hinspiel in Kopenhagen vor drei Wochen hatte Man City mit 3:1 für sich entschieden.

Die Tore für den englischen Meister erzielten die Ex-Dortmunder Manuel Akanji (5. Minute) und Erling Haaland (45.+3) sowie Julian Alvarez (9.).

Laut des Datenanbieters Opta ist Man City die erste Mannschaft, die in einem großen europäischen Wettbewerb in neun aufeinanderfolgenden Heimspielen drei Tore oder mehr erzielt hat. Für Kopenhagen traf Mohamed Elyounoussi nur zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss.

Manchester holte sich damit weiteres Selbstvertrauen für das Gipfeltreffen in der Premier League am kommenden Sonntag bei Spitzenreiter FC Liverpool mit dem deutschen Trainer Jürgen Klopp. Die Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt.

(dpa)