Nagelsmann: "Meine Herangehensweise werde ich nicht ändern"

Trainer Julian Nagelsmann wird von seinem Kurs beim FC Bayern München auch nach der Niederlage in Bochum nicht abweichen.

"Meine Herangehensweise werde ich nicht ändern", sagte der 34-Jährige vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/ DAZN) bei RB Salzburg.

"Meistens sind wir in der Lage, mehr Tore zu schießen als zu kriegen", äußerte Nagelsmann zum offensiven Ansatz.

"Das Lustige am Fußball ist, dass es diese Diskussionen nur nach Niederlagen gibt", bemerkte der 34-Jährige. Erwartet wird, dass er im Achtelfinal-Hinspiel in der Abwehr wieder von Vierer- auf Dreierkette umstellt und Corentin Tolisso als weiteren zentralen Akteur neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld aufbietet. Es beginne jetzt "die spannende Phase der Saison", betonte Nagelsmann: "Wir haben die Aufgabe, die Gruppenphase idealerweise fortzusetzen." Mit sechs Siegen und 22:3 Toren waren die Münchner das Top-Team in Europa.

Nagelsmann freut sich nach vielen Geisterspielen während der Corona-Pandemie auf eine Partie vor fast 30.000 Zuschauern in der ausverkauften Salzburger Arena. Er rechnet mit "einer positiv aggressiven Stimmung gegen uns". Den Bayern fehlen gegen Österreichs Serienmeister weiterhin Kapitän Manuel Neuer im Tor sowie die Feldspieler Leon Goretzka, Alphonso Davies und Jamal Musiala.

