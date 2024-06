Rekordmann Kroos: Titel bedeutet "unfassbar viel"

Toni Kroos und Antonio Rüdiger reisen als Champions-League-Sieger zur Fußball-Nationalmannschaft. Besonders für Kroos ist der Triumph emotional.

Sein sechster Triumph in der Champions League bedeutet Nationalspieler Toni Kroos "unfassbar viel". Natürlich habe er sich mit diesem Sieg verabschieden wollen, sagte der 34-Jährige nach dem 2:0 mit Real Madrid in London gegen Borussia Dortmund im ZDF-Interview. "Gott sei Dank hat es geklappt." Kroos beendet nach der EM (14. Juni bis 14. Juli) seine lange und enorm erfolgreiche Karriere. Das Finale in Wembley war sein letztes Pflichtspiel im Trikot der Königlichen.

Kroos gehört nun zu den fünf Rekordsiegern des wichtigsten europäischen Vereinstitels. Kurz vor Schluss wurde der 34-Jährige unter lautstarkem Jubel der Real-Fans ausgewechselt. Lange nach dem Schlusspfiff hallten "Toni, Toni, Toni"-Rufe durch die riesige Arena.

"Das Entscheidende war vor allem, dass wir in der ersten Halbzeit kein Gegentor bekommen haben, das war mehr als möglich", sagte Kroos über den starken Dortmunder Beginn. "Die erste Halbzeit war wirklich nicht gut von uns."

In den kommenden Tagen ins EM-Quartier

Gemeinsam mit Teamkollege Antonio Rüdiger, der nach dem Triumph mit dem FC Chelsea zum zweiten Mal mit dem Henkelpott feiern konnte, reist Kroos in den kommenden Tagen als Königsklassensieger ins EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft.

Die BVB-Profis Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck, die von Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls nominiert wurden, müssen hingegen zunächst einmal eine bittere Niederlage verkraften. Im ersten EM-Test der DFB-Auswahl am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine wird das Quartett fehlen.

(dpa)