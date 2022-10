Tottenham-Stürmer Kane nach Prellung wieder fit

Der zuletzt leicht angeschlagene Topstürmer Harry Kane fühlt sich vor dem Champions-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt fit und einsatzbereit.

Das sagte der 29-Jährige bei der Pressekonferenz von Tottenham Hotspur in London.

Kane hatte sich zuletzt beim Liga-Spiel in Brighton eine Prellung am Fuß zugezogen, hat sich nun aber vor dem Spiel gegen Frankfurt am Mittwochabend (21.00 Uhr/ DAZN) wieder davon erholt.

"Wann immer du an Verletzungen denkst, hat das den falschen Effekt. Ich gehe in jedes Spiel und versuche, 120 Prozent für meine Mannschaft zu geben, so ist der Fußball. Manchmal kann man Pech haben und sich Verletzungen zuziehen", sagte Kane, der für den kommenden Sommer beim FC Bayern München gehandelt wird.

In dieser Champions-League-Saison ist der Engländer noch torlos. "Ich bin enttäuscht, dass ich noch keinen Treffer erzielt habe. Hoffentlich kann ich das bald ändern", sagte Kane.

