Tuchel bemängelt Schiedsrichter-Leistung

Die Bayern fliegen mit einem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel nach Hause. Mit der Leistung seines Teams ist Trainer Tuchel zufrieden - nicht aber mit der vom Unparteiischen.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat nach dem 2:2 im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal die Leistung des Schiedsrichter-Teams deutlich kritisiert. Seine Mannschaft habe einen "glasklaren Handelfmeter" nicht zugesprochen bekommen, sagte Tuchel am Dienstagabend bei Amazon Prime Video.

Der 50-Jährige meinte eine Szene in der zweiten Halbzeit, in der Arsenal-Torwart David Raya einen Abstoß zu dem am Fünfmeterraum postierten Gabriel spielte. Der Brasilianer nahm den Ball mit der Hand auf, legte ihn wieder auf den Rasen und spielte ihn zu Raya zurück, das Spiel ging weiter. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte kurz vor der Ausführung des Abstoßes angepfiffen.

Der Unparteiische habe den Spielern gesagt, das sei ein Anfängerfehler ("kids mistake") gewesen und das pfeife er nicht in einem Viertelfinale der Champions League, berichtete Tuchel. "Das ist ja eine ganz neue Form der Regelauslegung." Joshua Kimmich sagte, für ihn sei es kein "Kinderfehler, am Ende ist es spielentscheidend und bitter, dass wir ihn nicht bekommen haben". Tuchel bemängelte außerdem, dass die Arsenal-Profis reklamieren konnten, "wie sie wollen".

Er denke, die Bayern hätten gewinnen können, sagte Tuchel. Die Ausgangslage für das Rückspiel am 17. April in München sei klar. "Der Gewinner geht weiter", sagte Tuchel.

(dpa)