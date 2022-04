Christiano Ronaldo: Trauer um toten Zwillingssohn

Christiano Ronaldo und seine Freundin Georgina Rodriguez haben ihren gemeinsamen Sohn verloren. Sie veröffentlichten ein Statement zu ihrem Verlust.

Fußball-Star Christiano Ronaldo hat via Social Media mitgeteilt, dass er und seine Partnerin Georgina Rodriguez ihren gemeinsamen Sohn verloren haben. "In größter Trauer müssen wir bekanntgeben, dass unser Baby-Junge gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", schrieb das Paar in einer gemeinsamen Erklärung. Die Botschaft wurde auf den Social-Media-Kanälen des portugiesischen Nationalspielers veröffentlicht. Ronaldo bittet in der Botschaft auch um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit der Trauer.

Christiano Ronaldo: Sohn tot - Zwillingstochter gebe Kraft und Hoffnung

Wie aus der Formulierung zu schließen ist, hat der Sohn des Paares die Zwillingsgeburt nicht überlebt. "Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben", heißt es in der Mitteilung. "Wir werden dich immer lieben", schreiben die Eltern weiter. Ronaldo und seine Lebensgefährtin dankten den Krankenpflegern und Ärzten in der Mitteilung für ihre professionelle Arbeit und Unterstützung.

Dass er Vater von Zwillingen werde, hatte Ronaldo im Oktober angekündigt. Der 37-Jährige hat bereits vier Kinder: den elfjährigen Sohn Christiano, die Zwillinge Eva und Mateo, vier Jahre alt und von einer Leihmutter ausgetragen, sowie die gemeinsame Tochter mit Georgina Rodriguez, Alana Martina (4). Das Paar ist seit 2016 zusammen. Damals spielte der heutige Manchester-United-Spieler bei Real Madrid. Wie er 2017 ankündigte, wolle er einmal sieben Kinder haben. Das entspricht der weltberühmten Rückennummer des Fußballers. "Das ist meine Fetischzahl", sagte Ronaldo damals der französischen Sportzeitung L'Équipe. Georgina Rodriguez scheint da mitzuziehen. Sie betonte erst voriges Jahr, dass sie mehr Kinder haben wolle.

Tod des Sohnes von Christiano Ronaldo: Mitgefühl via Social-Media

Die Fans der Fußballlegende sowie Weggefährten oder Kollegen aus dem Fußball bekundeten ihr Beileid und Mitgefühl unter dem Post. Sein Club Manchester United schrieb via Twitter: "Dein Schmerz ist unser Schmerz, Christiano. Wir schicken Liebe und Kraft für deine Familie in dieser schwierigen Zeit". Unter der Mitteilung auf Instagram hinterließen zahlreiche Fußball-Größen Herzchen als Zeichen des Mitgefühls.

