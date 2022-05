"Hat uns von oben zugeschaut": Rangers siegen für Bell

Nach den ekstatischen 90 Minuten und dem Einzug ins Finale der Europa League wurde es in der Kabine der Glasgow Rangers plötzlich ganz still.

"Wir haben uns einen Moment genommen und auf Jimmy den Zeugwart angestoßen. Ich bin sicher, er hat uns von oben zugeschaut. Wir werden ihn für den Rest unseres Lebens vermissen", sagte Trainer Giovanni van Bronckhorst. Der legendäre Zeugwart Jimmy Bell war zwei Tage vor dem Halbfinalrückspiel gegen RB Leipzig gestorben. Bell war eine Ikone der Rangers - und das 3:1 über den Fußball-Bundesligisten zu einem großen Teil ein Sieg für ihn.

Die Rangers hatten ihr Herz auf dem Platz gelassen. Und nach dem Abpfiff ging die Party erst richtig los. Der 40 Jahre alte Torwart Allan McGregor schloss auf dem Rasen die Augen, reckte beide Arme in den Nachthimmel und sang die Lieder der Fans voller Inbrunst mit.

Auf den Tribünen flippten alle aus, selbst die VIP-Gäste sprangen in ihren feinen Anzügen überglückliche wie kleine Kinder hin und her. Zu den Klängen von Belinda Carlisles "Heaven is a place on earth" besangen fast 50.000 Menschen John Lundstram, ihren Helden und Torschützen zum 3:1. "John Lundstram is the beast on earth" hallte es minutenlang durch das legendäre Ibrox. Jimmy Bell hätte diesen Abend sicherlich geliebt.

(dpa)