Eintracht in Aberdeen: Toppmöller will maximale Motivation

Für Eintracht Frankfurt geht es zum Abschluss der Gruppenphase in der Conference League um nichts mehr. Der Trainer fordert in Aberdeen dennoch vollen Einsatz.

Mit einem flammendem Appell hat Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller seine Mannschaft auf das bedeutungslose letzte Gruppenspiel in der Conference League beim FC Aberdeen eingestimmt.

"Wir wollen weiter Spiele gewinnen und uns nicht auf dem Erfolg gegen die Bayern ausruhen und uns auf die Schulter klopfen. Wir sind jetzt genug dafür gelobt worden", sagte Toppmöller vor dem Duell mit den Schotten und forderte: "Wir wollen mehrere solcher Spiele in einer Saison abliefern."

Toppmöller fordert engagierten Auftritt

Obwohl bereits feststeht, dass die Hessen als Gruppenzweiter in dem Wettbewerb überwintern und Mitte Februar in der Zwischenrunde auf einen Gruppendritten aus der Europa League treffen, fordert Toppmöller einen ähnlich engagierten Auftritt wie beim 5:1 gegen den Rekordmeister aus München am vergangenen Samstag.

"Dass wir da maximal motiviert waren, war schön und freut mich auch. Aber ich möchte eine Mannschaft trainieren, die in jedem Spiel maximal motiviert ist. Wichtig ist, dass wir wissen, wozu wir in der Lage sind, wenn wir taktische Disziplin an den Tag legen und das Ganze mit Emotionalität und Intensität paaren", sagte der 43-Jährige.

Die Partie in Aberdeen kommt daher einem Charaktertest gleich. "Wir erwarten, dass es ab der ersten Minute zur Sache gehen wird", warnte Toppmöller vor den kampfstarken Schotten. Trotz einiger personeller Umstellungen versprach er aber: "Wir haben große Lust auf das Spiel und wollen wieder eine Energieleistung auf den Platz bringen."

(dpa)