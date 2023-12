Geldstrafe und Fan-Ausschluss auf Bewährung für Eintracht

Eintracht Frankfurt muss wegen der Vorfälle beim Conference-League-Gruppenspiel gegen PAOK Saloniki eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro zahlen.

Die Europäische Fußball-Union verhängte gegen den Fußball-Bundesligisten zudem einen Zuschauer-Teilausschluss für das nächste internationale Wettbewerbsspiel, der für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Bei der 1:2-Niederlage Ende November hatten Eintracht-Anhänger mehrfach Pyrotechnik gezündet. Zudem waren einige Fans auf das Spielfeld gelaufen.

Zudem sperrte die UEFA Frankfurts Defensivspieler Kristijan Jakic für zwei weitere Conference-League-Spiele. Der 26 Jahre alte Kroate hatte gegen Saloniki in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen und danach erst den Schiedsrichter und dann den Vierten Offiziellen beschimpft. Jakic, der die Gelb-Rot-Sperre am Donnerstag im letzten Gruppenspiel beim FC Aberdeen absitzt, fehlt den Hessen somit auch in den Zwischenrundenspielen am 15. und 22. Februar kommenden Jahres gegen einen Gruppendritten aus der Europa League.

(dpa)