Rom und Rotterdam bestreiten erstes Finale

Die AS Rom und Feyenoord Rotterdam bestreiten das erste Endspiel in der Conference League.

Der Tabellenfünfte der italienischen Serie A gewann am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen Leicester City mit 1:0 (1:0), nachdem das Team von Star-Trainer José Mourinho im Hinspiel in England 1:1 gespielt hatte. Tammy Abraham (11. Minute) erzielte per Kopf nach einer Ecke das entscheidende Tor.

Feyenoord reichte bei Olympique Marseille ein 0:0. Das Hinspiel vor Wochenfrist hatte der Tabellendritte der niederländischen Fußball-Meisterschaft mit 3:2 gewonnen. Das Endspiel findet am 25. Mai (21.00 Uhr) im albanischen Tirana statt.

(dpa)