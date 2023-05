Burnley zieht Kaupfoption für Gladbachs Beyer

Der an den englischen Fußball-Zweitligisten FC Burnley verliehene Jordan Beyer (22) wird nicht zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren.

Wie sein neuer Arbeitgeber bekannt gab, hat der Erstligaaufsteiger die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro gezogen.

Der Verkauf sorgt für finanziellen Spielraum beim Neuaufbau der Gladbacher Mannschaft. Der Innenverteidiger hatte bei der Borussia ursprünglich einen Vertrag bis 2026. In Burnley unterschrieb er nun für vier Jahre.

"Ich habe es genossen, hier zu sein, seit ich dieses Gebäude betreten habe. Es fühlt sich für mich wie ein Zuhause an", wird Beyer in einer Mitteilung des FC Burnley zitiert. "Ich liebe es, im Turf Moor zu spielen und mit den Fans zu feiern, und ich hoffe, dass es so weitergehen wird." Borussias Trainer Daniel Farke hätte Beyer aus sportlichen Gründen nach dem Leihgeschäft gerne wieder ins Team integriert. "Aber wenn so ein finanzielles Angebot kommt, kann man das gar nicht ausschlagen", sagte der Coach.

(dpa)