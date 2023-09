Frankreich vor Deutschland-Test auf EM-Kurs

Frankreich kommt der EM 2024 immer näher. Der Vize-Weltmeister holt vor dem Testspiel gegen Deutschland den nächsten Sieg in der EM-Qualifikation. Auch die Niederländer gewinnen souverän.

Vize-Weltmeister Frankreich befindet sich weiterhin im Eiltempo auf dem Weg zur Fußball-EM in Deutschland.

Die Franzosen setzten sich 2:0 (1:0) gegen Irland durch und holten damit den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel der Qualifikation für das Turnier im nächsten Jahr. Auch die Niederländer sind nach einem souveränen 3:0 (3:0)-Sieg gegen Griechenland auf Kurs Europameisterschaft. Ungarn machte mit einem wichtigen 2:1 (2:1)-Erfolg in Serbien ebenfalls einen großen Schritt in Richtung EM 2024.

Frankreich hat sein Ticket schon so gut wie gelöst. Im Prinzenpark in Paris trat die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps überlegen auf und spielte sich früh Chancen heraus. Auf Vorarbeit von Kapitän Kylian Mbappé nutzte Aurélien Tchouaméni (19. Minute) eine der ersten mit einem herrlichen Schlenzer zur Führung. Der eingewechselte Marcus Thuram (48.) legte kurz nach der Pause nach. Am kommenden Dienstag treffen die Franzosen in einem Testspiel in Dortmund auf Deutschland.

Auch Ungarn mit besten Chancen auf EM-Ticket

Auch der Sieg der Niederländer geriet nie in Gefahr. Marten de Roon (17.), Cody Gakpo (31.) und Bundesliga-Profi Wout Weghorst (39.) von der TSG Hoffenheim schossen die Tore für das Team von Trainer Ronald Koeman.

Ungarn hat ebenfalls weiter beste Chancen auf das EM-Ticket. Hoffenheims Neuzugang Attila Szalai (10.) hatte Gastgeber Serbien zwar zunächst per Eigentor in Führung gebracht. Doch dann drehten Barnabas Varga (34.) und RB Leipzigs Willi Orban (36.) das Spiel für die Ungarn, die die Tabelle der Gruppe G vor den Serben anführen.

(dpa)