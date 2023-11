Israels Fußballer verlieren erstes Spiel nach Terrorattacke

Die israelische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage wieder in die EM-Qualifikation eingestiegen.

Im ersten Länderspiel nach den Terrorattacken der Hamas vom 7. Oktober verlor das Team von Trainer Alon Hazan 0:1 (0:1) gegen Kosovo.

Das entscheidende Tor bei widrigen Platzverhältnissen erzielte der frühere Bremer Milot Rashica in der 41. Minute. Bayerns Ersatztorwart Daniel Peretz saß auch beim israelischen Team nur auf der Bank. Als kurz vor der Partie die Hymnen beider Länder gespielt wurden, gab es bei der israelischen laute Pfiffe und Buhrufe.

Durch die Niederlage belegt Israel in Gruppe I weiter Platz drei mit vier Punkten Rückstand auf den kommenden Gegner Schweiz. Die Spiele von Israels Nationalmannschaft hatten im Oktober wegen des Gaza-Kriegs nicht stattfinden können. Am Mittwoch trifft die Auswahl im Rahmen der EM-Qualifikation noch auf die Schweiz, am Samstag geht es gegen Rumänien und drei Tage später gegen Andorra. Ursprünglich waren zwei Spiele geplant gewesen.

(dpa)