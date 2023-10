Niederländer dank Last-Minute-Tor auf EM-Kurs

Die Niederländer machen einen großen Schritt in Richtung EM in Deutschland. Dafür sorgt Kapitän Virgil van Dijk in sprichwörtlich letzter Minute. Portugals Cristiano Ronaldo trifft erneut doppelt.

Dank eines Last-Minute-Treffers hat die Niederlande einen großen Schritt in Richtung Fußball-EM in Deutschland gemacht. Kapitän Virgil van Dijk sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 1:0 (0:0)-Sieg in Griechenland.

Dadurch rückten die Niederländer in der Gruppe B auf den zweiten Platz vor und haben das Ticket für das Turnier 2024 nun in der eigenen Hand. Zudem hat Oranje im Vergleich zu den punktgleichen und nun auf Rang drei stehenden Griechen ein Spiel weniger absolviert. Dabei hatte es in Athen lange nach einem Remis ausgesehen. Hoffenheims Wout Weghorst hatte in der 27. Minute noch seinen Strafstoß verschossen.

Ronaldo und Portugal überzeugen erneut

Portugal hatte sein EM-Ticket schon sicher, zeigte aber auch dank Superstar Cristiano Ronaldo eine weitere Glanzleistung. Die Seleção setzte sich mit 5:0 (5:0) in Bosnien-Herzegowina durch. Doppelpacker Ronaldo (5./Handelfmeter/20.), Bruno Fernandes (25.), João Cancelo (32.) und João Félix (41.) machten schon vor der Pause alles klar. Für den 38-jährigen Ronaldo waren es bereits die Tore 126 und 127 im Nationaltrikot. Portugal hat damit seine bisherigen acht Qualifikationsspiele der Gruppe J alle gewonnen und erst zwei Gegentore bekommen bei 32 selbst erzielten Treffern.

Auch die Slowakei ist der EM mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg in Luxemburg einen großen Schritt näher gekommen. David Duris (77.) erzielte den entscheidenden Treffer, wodurch die Slowaken den zweiten Platz hinter Portugal absicherten und ihren Vorsprung auf die drittplatzierten Luxemburger auf fünf Punkte ausbauten.

(dpa)