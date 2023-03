Ronaldo: Rücktritt aus Seleção war nie Thema

Portugals Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nach eigener Aussage nie in Erwägung gezogen.

"Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal bei der Seleção. Ich liebe es, für die Seleção zu spielen", sagte der 38-Jährige bei einer Pressekonferenz in Lissabon. "Ich bin sehr glücklich, dass der neue Trainer und der Staff glauben, dass ich weiter helfen kann. Das ist mein Zuhause, und ich fühle mich sehr wohl hier." Und: "Ich werde immer zur Seleção kommen, wenn ich denke, dass man auf mich setzt." Dieses Gefühl habe ihm der neue Nationaltrainer Roberto Martínez gegeben.

Nach schwierigen Monaten bei Manchester United und einer auch für ihn persönlich enttäuschenden WM in Katar hatte es Zweifel an Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft gegeben. Mittlerweile spielt der Angreifer in Saudi-Arabien für Al Nassr, trotzdem nominierte Martínez ihn für die EM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am Donnerstag und drei Tage später in Luxemburg.

"Es ist wahr, das war eine weniger gute Phase in meiner Karriere", sagte Ronaldo über seinen Abschied aus Manchester und die enttäuschende WM. "Aber ich bin dankbar dafür, einige Schwierigkeiten erlebt zu haben. Nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Ich bin jetzt ein besserer Mensch."

(dpa)