Ukraine schafft zweiten Sieg in der EM-Qualifikation

Die Ukraine hat dank Wiktor Zygankow, der beim 3:3 gegen Deutschland einen Doppelpack erzielt hatte, den zweiten Sieg in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 geschafft.

Dem 25-Jährigen gelang am Montag im slowakischen Trnava gegen Malta der Treffer zum 1:0 (0:0). Zygankow, der seit Anfang des Jahres für den FC Girona in Spanien spielt, war mit einem Foulelfmeter in der 72. Minute erfolgreich. Die Ukrainer haben nun sechs Punkte aus den ersten drei Partien geholt, Malta wartet als Letzter noch auf den ersten Zähler in der Gruppe C.

(dpa)