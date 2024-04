Deutscher West-Ham-Direktor Steidten: Bayer ist Favorit

Bis vor einem Jahr war Tim Steidten Manager Sport von Bayer Leverkusen. Nun trifft Steidten, der als einziger Deutscher Technischer Direktor in der Premier League ist, mit West Ham auf seinen Ex-Club.

Der Technische Direktor Tim Steidten von West Ham United sieht seinen Ex-Club Bayer Leverkusen im direkten Duell beider Clubs im Viertelfinale der Europa League als leicht favorisiert an. "Wir werden alles reinhauen und in zwei Spielen kann viel passieren. Aber wenn man den Kader betrachtet, sind sie uns einfach noch voraus", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor dem Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/ RTL) in Leverkusen.

Der 44-Jährige war zwischen 2019 und 2023 zunächst als Leiter der Scouting-Abteilung und dann Manager Sport unter anderem an den Transfers von Florian Wirtz, Edmond Tapsoba, Robert Andrich oder Jeremie Frimpong zu Bayer 04 maßgeblich beteiligt. Nun ist er als einziger Deutscher Technischer Direktor in der Premier League.

Mit West Ham traf er in der Vorrunde und im Achtelfinale schon in insgesamt vier Spielen auf den SC Freiburg, auf den Ex-Club als Gegner hoffte er aber noch nicht. "Bei der Auslosung habe ich gedacht: Bitte nur nicht Leverkusen und nicht Liverpool", sagte er: "Die beiden hätte ich schon lieber erst im Endspiel getroffen." Auf das Wiedersehen freut er sich dennoch. Und grämt sich nicht, dass er angesichts der grandiosen Bayer-Saison mit drei möglichen Titeln vielleicht ein Jahr zu früh gegangen sei. "Überhaupt nicht", versichert er: "Ich bin stolz darauf, dass ich einen Teil zu dem beitragen konnte, was da gerade passiert."

(dpa)