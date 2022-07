Freiburgs Grifo wünscht sich Duelle mit Rom und Man United

Offensivmann Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hofft in der kommenden Europa-League-Saison auf große Gegner.

"Meine zwei Wunschgegner hätte ich schon: AS Rom und Manchester United", sagte der 29-Jährige im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im österreichischen Schruns den clubeigenen Medien. "Man spielt ja Fußball, um in so großen Stadien und gegen so große Spieler dann auch zu spielen", betonte Grifo. "Das haben wir uns auch verdient."

Bei aller Vorfreude auf die Europapokal-Abende sei es aber auch "wichtig, in der Bundesliga zu bestehen und viele Punkte zu holen." Zudem erwarte er in der ersten Runde des DFB-Pokals am 31. Juli bei Zweitliga-Rückkehrer 1. FC Kaiserslautern eine "Mammutaufgabe", so Grifo. Die Pfälzer hätten "eine große Euphorie und einen tollen Kader." Ihr erstes Liga-Spiel in der neuen Saison bestreiten die Freiburger am 6. August beim FC Augsburg.

(dpa)